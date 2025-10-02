Come l’onda lunga di Kirk può condurre Vance alla presidenza Usa
Anche se sul suo sito ufficiale vanno a ruba i cappellini ‘Trump 2028’, l’attuale inquilino della Casa Bianca non si potrà ricandidare presidenza degli Stati Uniti d’America, essendo al secondo mandato (seppur non consecutivo). Mentre il Partito democratico continua a tentennare, in casa repubblicana c’è invece già un candidato – e anche piuttosto forte – in pectore: J.D. Vance, estremamente popolare nell’ elettorato Maga. Come riporta Axios, allo scopo di aumentare ancora l’indice di gradimento tra i giovani e i cristiani più ferventi (non solo evangelici), il vicepresidente assieme a Donald Trump Jr ha intenzione di finanziare e più in generale sostenere Turning Point USA, l’associazione fondata da Charlie Kirk per diffondere idee di stampo conservatore nelle scuole e nelle università, partecipando agli eventi in programma nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
