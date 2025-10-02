Come il giorno della settimana in cui si nasce influirebbe su personalità e futuro

Il bambino nato di lunedì è bel volto, quello di martedì pieno di grazia, quello di mercoledì è segnato dal dolore, quello di giovedì ha molta strada da fare. Il bambino di venerdì è amorevole e generoso, quello di sabato lavora con impegno per vivere, e chi nasce la domenica è gaio e lieto, buono e allegro nel suo viaggio segreto. Questo il testo di una famosa filastrocca inglese del XIX secolo intitolata “Monday’s Child”, tornata popolare grazie al successo della serie Netflix Mercoledì di Tim Burton. La serie ha infatti riportato al centro dell’attenzione le credenze legate ai giorni della settimana e ai loro presunti “effetti” sul carattere delle persone. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

