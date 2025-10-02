Come il giorno della settimana in cui si nasce influirebbe su personalità e futuro
Il bambino nato di lunedì è bel volto, quello di martedì pieno di grazia, quello di mercoledì è segnato dal dolore, quello di giovedì ha molta strada da fare. Il bambino di venerdì è amorevole e generoso, quello di sabato lavora con impegno per vivere, e chi nasce la domenica è gaio e lieto, buono e allegro nel suo viaggio segreto. Questo il testo di una famosa filastrocca inglese del XIX secolo intitolata “Monday’s Child”, tornata popolare grazie al successo della serie Netflix Mercoledì di Tim Burton. La serie ha infatti riportato al centro dell’attenzione le credenze legate ai giorni della settimana e ai loro presunti “effetti” sul carattere delle persone. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: giorno - settimana
Dopo qualche giorno di bel tempo, a metà settimana torna la pioggia
Il giorno della settimana in cui si nasce decide la nostra personalità? La risposta in uno studio inglese
Un giorno in più alla settimana per le sterilizzazioni di gatti delle colonie feline: il finanziamento del Comune e la soddisfazione dell’assessore Giovanna Carlettini
Buon giorno e buon inizio di settimana. Questa è la prima pagina del Foglio di oggi https://edicoladigitale.ilfoglio.it - X Vai su X
“Se colpisci 2.500 palle al giorno, cioè 17.500 alla settimana, cioè un milione di palle all’anno, non potrai che diventare il numero uno al mondo” Mike Agassi, padre di Andre Agassi #patremondegui #ravennatennisacademy Vai su Facebook
Come il giorno della settimana in cui si nasce influirebbe su personalità e futuro - È diffusa l'idea per cui il giorno della settimana in cui si nasce influisce sul proprio carattere. Riporta gravidanzaonline.it
In base al giorno in cui sei nato puoi conoscere già il tuo destino: non c’è margine d’errore, provare per credere - Uno studio inglese collega il giorno di nascita ai tratti della personalità: curiosità, energia, creatività e sicurezza variano a seconda della settimana. Da ecoblog.it