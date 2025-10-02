Come hanno fatto le motovedette di Israele a oscurare telecamere e comunicazioni della Flotilla

Le manovre di abbordaggio della marina israeliana alle navi della Global Sumud Flotilla sono state precedute dal disturbo e dall'oscuramento dei segnali elettromagnetici, che hanno tagliato le riprese delle telecamere in diretta streaming e impedito le comunicazioni tra gli equipaggi. Cos'è il jamming e perché è alla base della guerra elettronica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Flotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti:«Circondata la nave Alma. Dopo l'alt di Israele, motovedette e droni più bassi»

#Flotilla, in corso l’abbordaggio di Israele: 'Bloccati equipaggi'. 'Usati idranti e bombe assordanti'. 'Circondati da motovedette armate'. Poi l'annuncio: 'Andiamo avanti'. - X Vai su X

A 80 miglia da Gaza, calato il sole, Israele attacca le barche della Flotilla. Un’aggressione in acque internazionali, contro la legge, che dura ore. Gli equipaggi non oppongono resistenza e vengono arrestati. I governi non protestano. Ma il movimento di solidari - facebook.com Vai su Facebook

L’abbordaggio di Israele sulle barche della Flotilla: ‘Bloccati equipaggi’. ‘Circondati da motovedette armate’. Poi l’annuncio: ‘Andiamo avanti’ - Oltre all’ Alma, la Sirius e l’ Adara, ora in base al tracker che segue le operazioni delle navi della Global Sumud Flotilla risultano intercettate anche Dir Yassine (Mali), Huga (Haifa) e Spectre ... Riporta ilfattoquotidiano.it