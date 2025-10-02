Come fermare Israele con il boicottaggio nelle parole di Omar Barghouti fondatore del movimento Bds

Il fondatore del movimento Bds Omar Barghouti, di passaggio in Italia, ci ha parlato di tecnologie che sono anche militari spesso testate contro i palestinesi. Ma anche di quelle che aiutano gli attivisti, unendoli sempre di più. 🔗 Leggi su Wired.it

come fermare israele con il boicottaggio nelle parole di omar barghouti fondatore del movimento bds

© Wired.it - Come fermare Israele con il boicottaggio, nelle parole di Omar Barghouti, fondatore del movimento Bds

fermare israele boicottaggio paroleAbbiamo incontrato il leader del movimento che chiede di boicottare Israele per fermare la guerra - Il fondatore del movimento Bds Omar Barghouti, di passaggio in Italia, ci ha parlato di tecnologie che sono anche militari spesso testate contro i palestinesi. Secondo wired.it

