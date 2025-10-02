Come difendersi dalla sinistra a mano armata
Molti di noi si sono sentiti nauseati dall'assassinio di Charlie Kirk. Abbiamo la sensazione che sia stata superata una linea, forse in modo permanente. Per anni, la sinistra ha accusato gli intellettuali conservatori di fomentare il cosiddetto «terrorismo stocastico», una retorica incendiaria che ispira violenza. Questa accusa è stata usata per espellere i conservatori dai social media e, durante l'amministrazione Biden, ha contribuito alla decisione dell'Fbi di monitorare i simpatizzanti del pensiero conservatore, compresi i genitori che si opponevano alla critical race theory. La sinistra ha cercato di usare la costruzione del terrorismo stocastico come uno strumento universale di censura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: difendersi - sinistra
Mentre aerei e droni russi invadono ogni giorno lo spazio aereo dei paesi europei e il Ministro della Difesa dice che l’Italia non è in grado di difendersi da attacchi esterni, l’eroica opposizione di sinistra italiana chiede al Ministro di cui sopra di riferire in Parlam - X Vai su X
Von der Leyen in Parlamento a Strasburgo, giacca verde militare, pronta a difendersi dagli attacchi ma anche a rivendicare tutto quello che è stato fatto, anche l'accordo con Trump sui dazi: “Il migliore possibile”. Su Gaza la sinistra, invece, la attende in abito ro - facebook.com Vai su Facebook
Come difendersi dalla sinistra a mano armata - I nuovi gruppi ideologici e violenti di chi combatte dall’interno il modello occidentale non sono centralizzati. Segnala ilgiornale.it