Come compilare il PEI senza errori | la responsabilità del Consiglio nella proposta della Progettazione RISPOSTE AI QUESITI
Dopo il primo mese di attività e osservazione diretta in classe, i Consigli di Classe si apprestano alla compilazione del PEI, il piano educativo individualizzato per studenti con disabilità. Una diretta di Orizzonte Scuola ha illustrato, con taglio operativo, la compilazione della sezione relativa agli interventi sul percorso curricolare per lo studente della scuola secondaria di secondo grado. In collegamento In collegamento Vincenzo Antonio Gallo, docente incaricato su posto sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e formatore specializzato nella tematica. L'articolo Come compilare il PEI senza errori: la responsabilità del Consiglio nella proposta della Progettazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: compilare - errori
Come compilare il PEI senza errori: tutta la procedura passo dopo passo. QUESTION TIME con Gallo. LIVE Mercoledì 10 settembre alle 16:00
Come compilare il PEI senza errori: tutta la procedura passo dopo passo. QUESTION TIME con Gallo. LIVE Mercoledì 10 settembre alle 16:00
Come compilare il PEI senza errori: tutta la procedura passo dopo passo. QUESTION TIME con Gallo. LIVE Mercoledì 10 settembre alle 16:00
Come compilare il PEI: errori da evitare e segreti per una corretta realizzazione. La guida spiegata nel dettaglio [VIDEO] - X Vai su X
Come compilare il PEI senza errori: tutta la procedura passo dopo passo. Ci vediamo mercoledì alle 16! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Dichiarazione dei redditi coniugi separati/ Come compilare il 730 senza errori - La compilazione della dichiarazione dei redditi per i coniugi separati prevede dei requisiti importanti e specifici da rispettare. Come scrive ilsussidiario.net