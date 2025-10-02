Come compilare il PEI senza errori | la responsabilità del Consiglio nella proposta della Progettazione RISPOSTE AI QUESITI

Dopo il primo mese di attività e osservazione diretta in classe, i Consigli di Classe si apprestano alla compilazione del PEI, il piano educativo individualizzato per studenti con disabilità. Una diretta di Orizzonte Scuola ha illustrato, con taglio operativo, la compilazione della sezione relativa agli interventi sul percorso curricolare per lo studente della scuola secondaria di secondo grado. In collegamento In collegamento Vincenzo Antonio Gallo, docente incaricato su posto sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e formatore specializzato nella tematica. L'articolo Come compilare il PEI senza errori: la responsabilità del Consiglio nella proposta della Progettazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it