Come capire se il gatto è stato punto da un insetto La veterinaria | Ecco come riconoscere i morsi dei parassiti

I morsi e le punture d’insetto nei gatti sono frequenti e non sempre facili da riconoscere. La veterinaria Eva Fonti spiega che i sintomi includono gonfiore, prurito e arrossamento. Nei casi più gravi, ad esempio in presenza di allergie, servono cure veterinarie immediate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

