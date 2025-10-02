Colpo da 63mila euro in gioielleria | 5 arresti

Cinque persone arrestate dai carabinieri della Compagnia di Marcianise per la rapina in gioielleria. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari che ha portato 3 persone in carcere e 2 agli arresti domiciliari, così come disposto dal Gip del Tribunale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

GUARDA IL VIDEO. RAPINA IN GIOIELLERIA: 5 ARRESTI. Pistole e fucile in faccia al titolare e maschere con un viso finto, colpito anche noleggio auto - MARCIANISE – Un colpo da 63mila euro messo a segno con armi in pugno e maschere integrali in silicone. casertace.net scrive

Rapine tra Caserta e Napoli con maschere e targhe rubate: 5 arresti - Colpo in pieno giorno in una gioielleria a Marcianise, nel Casertano, armi in pugno e volto coperto da maschere integrali in silicone: da quel blitz è partita ... Come scrive pupia.tv