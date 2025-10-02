Colpo ai negozi di cosmetici | coppia fermata dai Carabinieri
Tempo di lettura: 2 minuti Furto aggravato in concorso: è l’accusa di cui dovranno rispondere un uomo e una donna, entrambi di origini romene e residenti in provincia di Salerno, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Avellino. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura in transito, con a bordo due persone già note alle Forze dell’Ordine. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito della perquisizione, nel bagagliaio dell’utilitaria sono stati rinvenuti prodotti cosmetici e altra merce, per un valore di alcune migliaia di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
