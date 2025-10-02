Colombo per Fiorentina-Roma precedenti favorevoli ai giallorossi | Chiffi al VAR

Sololaroma.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È match day per la Roma, pronta all’esordio europeo all’ Olimpico dopo aver approcciato bene alla competizione con la vittoria in quel di Nizza. Lo stesso risultato si spera lo possa ottenere contro il Lille ( qui le probabili formazioni ), per poi concentrarsi sull’ultima di campionato prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali. Domenica 5 ottobre alle 15:00 giallorossi impegnati sul campo della Fiorentina, un avversario in difficoltà in quanto a punti racimolati e prestazioni offerte ma dall’indubbio valore, e nel fisiologico avvicinamento a tale sfida è intanto arrivata la designazione arbitrale: a dirigete il match sarà Andrea Colombo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

colombo per fiorentina roma precedenti favorevoli ai giallorossi chiffi al var

© Sololaroma.it - Colombo per Fiorentina-Roma, precedenti favorevoli ai giallorossi: Chiffi al VAR

In questa notizia si parla di: colombo - fiorentina

Serie A, gli arbitri della terza giornata: Juve-Inter a Colombo, Zufferli per Fiorentina-Napoli

Chi arbitra Juventus-Inter? Designato Colombo di Como: chi è, i precedenti e l'esordio della RefCam - All’Allianz Stadium sabato alle 18 il big match sarà diretto dal comasco Andrea Colombo. Da calciomercato.com

Serie A: Colombo arbitra Juve-Inter, a Zufferli Fiorentina-Napoli - Inter, big match della terza giornata della serie A, in programma sabato prossimo alle 18. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Colombo Fiorentina Roma Precedenti