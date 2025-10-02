Colombia espulso il personale diplomatico di Israele dopo lo stop alla Flotilla Il disegno geopolitico di Bogotà
La Colombia prende posizione a favore di Gaza e contro Israele. Il presidente Gustavo Petro abbraccia le piazze ed espelle la delegazione diplomatica israeliana a Bogotà in risposta al brusco stop delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalla marina di Tel Aviv. La decisione è stata resa nota sull’account X del capo di Stato colombiano, che ha condannato la detenzione, in acque internazionali, di “due cittadine colombiane che svolgevano attività di solidarietà umana verso la Palestina “, Manuela Bedoya e Luna Barreto, definendolo l’ennesimo “crimine internazionale” del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: colombia - espulso
