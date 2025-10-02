Colombia espulso il personale diplomatico di Israele dopo lo stop alla Flotilla Il disegno geopolitico di Bogotà

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Colombia prende posizione a favore di Gaza e contro Israele. Il presidente Gustavo Petro abbraccia le piazze ed espelle la delegazione diplomatica israeliana a Bogotà in risposta al brusco stop delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalla marina di Tel Aviv. La decisione è stata resa nota sull’account X del capo di Stato colombiano, che ha condannato la detenzione, in acque internazionali, di “due cittadine colombiane che svolgevano attività di solidarietà umana verso la Palestina “, Manuela Bedoya e Luna Barreto, definendolo l’ennesimo “crimine internazionale” del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

colombia espulso il personale diplomatico di israele dopo lo stop alla flotilla il disegno geopolitico di bogot224

© Ilfattoquotidiano.it - Colombia, espulso il personale diplomatico di Israele dopo lo stop alla Flotilla. Il disegno geopolitico di Bogotà

In questa notizia si parla di: colombia - espulso

colombia espulso personale diplomaticoLa Colombia ordina l'espulsione dei diplomatici di Israele - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto l'espulsione di tutta la delegazione diplomatica israeliana dalla Colombia in seguito all'arresto di due cittadini colombian ... Si legge su altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Colombia Espulso Personale Diplomatico