Colombia espulso il personale diplomatico di Israele dopo l’assalto alla Flotilla
Un messaggio chiaro e senza precedenti arriva dalla Colombia: il presidente Gustavo Petro ha scelto di schierarsi apertamente a favore della popolazione di Gaza, condannando con durezza le azioni di Israele contro la Global Sumud Flotilla. L’intervento di Petro non è stato solo verbale: ha disposto misure concrete che hanno immediatamente acceso un acceso dibattito internazionale e interno, segnando un cambio di passo significativo nella politica estera di Bogotà. Leggi anche: Flotilla, Conte scatenato contro il governo alla Camera: “Codardi, i libri di storia vi condanneranno” Il capo di Stato colombiano ha definito la cattura delle due cittadine colombiane impegnate in attività di solidarietà umana, Manuela Bedoya e Luna Barreto, un “ crimine internazionale ” e una flagrante violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
