Colombia espulso il personale diplomatico di Israele dopo l’assalto alla Flotilla

Un messaggio chiaro e senza precedenti arriva dalla Colombia: il presidente Gustavo Petro ha scelto di schierarsi apertamente a favore della popolazione di Gaza, condannando con durezza le azioni di Israele contro la Global Sumud Flotilla. L'intervento di Petro non è stato solo verbale: ha disposto misure concrete che hanno immediatamente acceso un acceso dibattito internazionale e interno, segnando un cambio di passo significativo nella politica estera di Bogotà. Il capo di Stato colombiano ha definito la cattura delle due cittadine colombiane impegnate in attività di solidarietà umana, Manuela Bedoya e Luna Barreto, un " crimine internazionale " e una flagrante violazione del diritto internazionale.

