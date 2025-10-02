Collasso della diga di Suviana | ecco il test IT-Alert

Martedì 7 ottobre, tra le 11 e le 12, è prevista un’esercitazione del sistema di allarme pubblico nazionale IT-Alert, che invia notifiche dirette ai cittadini in caso di emergenze.Il messaggio segnalerà la simulazione del collasso della diga di Suviana e sarà chiaramente identificato come test. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it