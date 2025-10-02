Colin Firth in lacrime sul set di Il ritorno di Mary Poppins | a raccontare l' aneddoto dietro le quinte è stata Emily Blunt Ecco cos' è successo
Sta girando il mondo per raccontare la storia del suo ultimo film, The Smashing Machine. Infatti l’abbiamo vista sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, dove la pellicola era in concorso (alla fine ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia con Benny Safdie ), accanto a Dwayne Johnson. Ma è contemporaneamente anche sul set di Il diavolo veste Prada 2. Insomma, in questo periodo Emily Blunt non sta ferma un secondo. A meno che non le si chiede di Il ritorno di Mary Poppins e del suo collega di set Dick Van Dyke. In questo caso, gli occhi le si illuminano, il sorriso si fa più grande e i ricordi scivolano nella conversazione uno dopo l’altro. 🔗 Leggi su Amica.it
Lo strappo di Livia Giuggioli: "Re Carlo codardo con Trump". L'ex moglie di Colin Firth restituisce l'onorificenza reale - X Vai su X
Buon compleanno, Colin Firth! Oggi, 10 settembre, festeggiamo i suoi 65 anni: uno degli attori più amati e raffinati del cinema internazionale. Per celebrare, quale occasione migliore per (ri)scoprire A Single Man (2009), il capolavoro diretto da Tom Ford c - facebook.com Vai su Facebook
