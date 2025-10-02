Coldplay lo scandalo della kiss cam continua | tra divorzi dimissioni e ritorni di fiamma

A distanza di mesi, la kiss cam dei Coldplay continua a far discutere. Era il 16 luglio quando, al Gillette Stadium di Foxboro durante il tour Music of the Spheres, le telecamere hanno inquadrato Kristin Cabot e Andy Byron. La loro reazione imbarazzata — tentare di nascondersi allo schermo — ha spinto Chris Martin a commentare ironicamente: O hanno una relazione, o sono solo molto timidi». Da quel momento il video è diventato virale, trasformandosi in un vero caso mediatico. Lo scandalo e le dimissioni. Nel giro di ventiquattr’ore, la vita professionale dei due protagonisti è stata travolta. Andy Byron si è dimesso da CEO della società Astronomer, mentre Kristin Cabot ha lasciato il ruolo di dirigente HR. 🔗 Leggi su Panorama.it

