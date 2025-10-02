Coldiretti Salerno domani rinnovo delle cariche i nuovi membri per Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata di elezioni per “ Coldiretti Giovani Impresa ” e “ Coldiretti Donne ” di Salerno. Il rinnovo delle cariche associative è in programma venerdì 3 ottobre 2025 nel corso di una intensa mattinata di lavori ospitata dal Mercato Coperto Arechi di via Lanzara a Salerno. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali affidati al padrone di casa Vincenzo Tropiano direttore di Coldiretti Salerno. Il suo messaggio di benvenuto precede quello istituzionale del consigliere regionale Franco Picarone. Tanti i temi sul tappeto negli interventi dei partecipanti moderati dalla giornalista Maria Rosaria Sica a cominciare da quello sicuramente coinvolgente trattato dal Consigliere Regionale Andrea Volpe: “Dal Social al Piatto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Salerno, domani rinnovo delle cariche i nuovi membri per “Coldiretti Giovani Impresa” e “Coldiretti Donne”

