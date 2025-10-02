Coldiretti esalta in contributo di chi avrebbe già dato | Sempre più i pensionati impegnati

Per le famiglie italiane il contributo dei nonni rappresenta un vero e proprio tesoro, con un valore che ogni anno supera quello di una manovra finanziaria. Non solo sostegno economico, ma anche un aiuto quotidiano nella cura dei nipoti e, in alcuni casi, un supporto concreto nelle attività. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

