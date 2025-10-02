Coldiretti esalta in contributo di chi avrebbe già dato | Sempre più i pensionati impegnati
Per le famiglie italiane il contributo dei nonni rappresenta un vero e proprio tesoro, con un valore che ogni anno supera quello di una manovra finanziaria. Non solo sostegno economico, ma anche un aiuto quotidiano nella cura dei nipoti e, in alcuni casi, un supporto concreto nelle attività. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: coldiretti - esalta
Quella che ci arriva da Torino è una bella storia di innovazione sociale che esalta la filiera corta, sfida multinazionali e grandi caseifici Ecco la realtà di Fattorie TObia raccontata da Maurizio Tropeano - facebook.com Vai su Facebook