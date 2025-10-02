Coi mitra puntati contro gli attivisti | così l’esercito israeliano ha abbordato le imbarcazioni della Flotilla – Video

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video mostra i soldati dell’ esercito israeliano abbordare due imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Coi mitra puntati in direzione degli attivisti, i militari hanno cercato di disattivare subito le telecamere. Le immagini si riferiscono all’irruzione sulle navi Florida e Captain Nikos. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

