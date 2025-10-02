Cocciante accende il festival del videoclip

È arrivato il giorno di ’ IMAGinACTION 2025 ’, il festival Internazionale del videoclip prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati, in programma a Ravenna da oggi a sabato. La serata inaugurale odierna, al teatro Alighieri di Ravenna, sarà un evento corale che vedrà sullo stesso palco Riccardo Cocciante e Marco Masini, protagonisti di un incontro speciale tra esibizioni dal vivo, dialoghi e proiezioni di videoclip. Cocciante, che già ieri era a Ravenna, presenterà il docufilm ’Il mio nome è Riccardo Cocciante’, che sarà trasmesso da Rai 1 nel 2026: un’opera che ripercorre la sua vita, sempre con un grande attenzione all’elemento trainante che è la musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

