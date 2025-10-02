Clizia Incorvaia sulla malattia di Enrica Bonaccorti | Spero in un finale diverso da mia suocera Eleonora Giorgi
"Spero che abbia un finale diverso da mia suocera e che viva con forza tutti i giorni". Con le lacrime agli occhi, Clizia Incorvaia ha parlato di Enrica Bonaccorti, che di recente ha annunciato la diagnosi di tumore al pancreas. È la stessa malattia di cui ha sofferto la suocera Eleonora Giorgi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
