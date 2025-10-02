Clienti già noti alle forze dell' ordine o non tesserati | sospesa la licenza a un circolo privato scattano anche i controlli fiscali

Sospesa per cinque giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande a un circolo privato nel centro di Chieti. Il decreto è stato firmato a seguito dei controlli che costantemente gli agenti della polizia di Stato di Chieti stanno effettuando da tempo in materia di polizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: clienti - noti

Hacker rubano documenti di clienti a noti alberghi: c'è anche un hotel di Ischia

Mario Battacchi - Responsabile Clienti Alleanza - Agenzia Generale di Cento. . Sei già al corrente delle news della settimana? Guarda il video e scopri le 5 notizie che abbiamo scelto per te. BCE conferma approccio attendista: nessun percorso predefinito - facebook.com Vai su Facebook

Tra i clienti della Gintoneria di Stefania Nobile e Davide Lacerenza anche forze dell'ordine - Ci sarebbero personaggi eccellenti e anche appartenenti alle "forze dell'ordine" oltre ad un: "sindaco ricco" tra i clienti della Gintoneria di Milano di Davide Lacerenza e Stefania Nobile finiti oggi ... ilgiornale.it scrive