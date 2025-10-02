Claudio Del Monaco | Alla lirica italiana d’oggi manca la tecnica

Laverita.info | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio di Mario, leggendario tenore: «La sua voce “copriva” la Callas, e a lei dava fastidio. Pavarotti gli chiedeva consigli I maestri di canto insegnano la musica, ma non il metodo. E così per il repertorio spinto siamo costretti a chiamare russi e bulgari». 🔗 Leggi su Laverita.info

claudio del monaco alla lirica italiana d8217oggi manca la tecnica

© Laverita.info - Claudio Del Monaco: «Alla lirica italiana d’oggi manca la tecnica»

In questa notizia si parla di: claudio - monaco

