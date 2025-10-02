Claudio Baglioni riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 per La Vita è Adesso

Spettacolo.periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Claudio Baglioni il grande protagonista della serata finale del Premio Lunezia 2025, in programma il 19 ottobre al Teatro Civico di La Spezia. In occasione del trentennale della manifestazione, il cantautore romano riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025, un riconoscimento speciale per il valore musical-letterario del leggendario album “La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre”, il disco più venduto nella storia della musica italiana, che festeggia quest’anno i quarant’anni dalla pubblicazione. Il premio sarà rappresentato da un’opera scultorea in marmo bianco di Carrara, simbolo dell’eccellenza artistica e artigianale italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

claudio baglioni ricever224 il premio lunezia antologia 2025 per la vita 232 adesso

© Spettacolo.periodicodaily.com - Claudio Baglioni riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 per “La Vita è Adesso”

In questa notizia si parla di: claudio - baglioni

Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: “Il Grand Tour, sogno che continua”

Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni

Claudio Baglioni tra i vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2025 insieme a Melania Mazzucco ed Ezio Mauro

claudio baglioni ricever224 premioClaudio Baglioni: il premio per l'album “La vita è adesso, il sogno è sempre” - A lui andrà il “Premio Lunezia Antologia 2025 – Edizione del Trentennale” per il valor musical- Da radioitalia.it

claudio baglioni ricever224 premioPremio Lunezia, a Claudio Baglioni il Premio Lunezia Antologia 2025 - In occasione dell'edizione 2025 del Premio Lunezia, Claudio Baglioni riceverà il Premio Lunezia Antologia - Lo riporta spettakolo.it

Cerca Video su questo argomento: Claudio Baglioni Ricever224 Premio