Claudio Baglioni riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 per La Vita è Adesso
Sarà Claudio Baglioni il grande protagonista della serata finale del Premio Lunezia 2025, in programma il 19 ottobre al Teatro Civico di La Spezia. In occasione del trentennale della manifestazione, il cantautore romano riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025, un riconoscimento speciale per il valore musical-letterario del leggendario album “La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre”, il disco più venduto nella storia della musica italiana, che festeggia quest’anno i quarant’anni dalla pubblicazione. Il premio sarà rappresentato da un’opera scultorea in marmo bianco di Carrara, simbolo dell’eccellenza artistica e artigianale italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: “Il Grand Tour, sogno che continua”
Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni
Claudio Baglioni tra i vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2025 insieme a Melania Mazzucco ed Ezio Mauro
