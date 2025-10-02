Claudio Baglioni fuori i biglietti del GrandTour La vita è adesso

Fuori da ora i biglietti del GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni, 40 date nei festival all’aperto della prossima estate. Dopo l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale dell’isola siciliana, il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album La vita è adesso, il sogno è sempre. Un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Claudio Baglioni, fuori i biglietti del GrandTour La vita è adesso

