Claudia Ruggeri e l'addio ad Avanti un altro | Bonolis e Sonia Bruganelli hanno creduto in me ma ho altre priorità

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Ruggeri racconta a Fanpage.it cosa la porta lontano da Avanti un altro, game show di Paolo Bonolis che l'ha vista protagonista del salottino per 14 anni. Dopo la nascita della figlia e terminati gli studi, ha altri progetti di vita: "Sono cresciuta ad Avanti un altro, ora sono donna e mamma, e futura psicologa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: claudia - ruggeri

Claudia Ruggeri torna ad Avanti un altro dopo la gravidanza, ma annuncia l’addio: “Impegni mi portano altrove”

Miss Claudia Ruggeri lascia Avanti un Altro: ecco perché ha detto addio allo show

Claudia Ruggeri lascia Avanti un altro: Scopri le sue nuove avventure!

claudia ruggeri addio avantiClarissa Migliaccio è la nuova Miss del Salottino di Avanti un Altro 2025: prende il posto di Claudia Ruggeri - Avanti un Altro 2025, le nuove puntate dall'1 ottobre 2025: chi è la ragazza che sostituisce Miss Claudia Ruggeri? Come scrive superguidatv.it

claudia ruggeri addio avantiClaudia Ruggeri torna ad Avanti un altro dopo la gravidanza, ma annuncia l’addio: “Impegni mi portano altrove” - Claudia Ruggeri è tornata ad Avanti un altro dopo la nascita della figlia Valentina, ma presto dirà addio al programma: "Dovrò salutare questa ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Claudia Ruggeri Addio Avanti