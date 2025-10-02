Claudia Ruggeri e i motivi dell'addio ad Avanti un altro | Sono mamma e mi aspetta il percorso da psicologa

Claudia Ruggeri racconta a Fanpage.it cosa la porta lontano da Avanti un altro, game show di Paolo Bonolis che l'ha vista protagonista del salottino per 14 anni. Dopo la nascita della figlia e terminati gli studi, ha altri progetti di vita: "Sono cresciuta ad Avanti un altro, ora sono donna e mamma, e futura psicologa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudia Ruggeri torna ad Avanti un altro dopo la gravidanza, ma annuncia l’addio: “Impegni mi portano altrove”

Miss Claudia Ruggeri lascia Avanti un Altro: ecco perché ha detto addio allo show

Claudia Ruggeri lascia Avanti un altro: Scopri le sue nuove avventure!

claudia ruggeri motivi addioClaudia Ruggeri e l’addio ad Avanti un altro: “Bonolis e Sonia Bruganelli hanno creduto in me, ma ho altre priorità” - it cosa la porta lontano da Avanti un altro, game show di Paolo Bonolis che l'ha vista protagonista del salottino per ... Come scrive fanpage.it

claudia ruggeri motivi addioClaudia Ruggeri lascia Avanti un altro: l’annuncio della regina del salottino - Claudia Ruggeri, conosciuta dal pubblico come Miss Claudia, icona del parterre del “Salottino” di Avanti un altro, ha annunciato che lascerà il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Segnala quilink.it

