Il salottino di Avanti un Altro, uno dei momenti più iconici del game show di Paolo Bonolis in onda su Canale 5, ha una nuova protagonista. Durante la puntata andata in onda ieri sera, Bonolis ha presentato al pubblico, con la sua solita ironia irriverente, Clarissa Migliaccio, la nuova “Miss” chiamata a dare brio e fascino al programma. Una novità che arriva dopo l’uscita di scena di Claudia Ruggeri, storica Miss del salottino e volto amatissimo del programma, che ha deciso di lasciare la televisione per dedicarsi alla sua nuova carriera di psicologa. Una scelta personale importante, che segna un cambiamento per il cast dello show ma apre anche le porte a una nuova fase. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Clarissa Migliaccio è la nuova Miss del Salottino di Avanti un Altro 2025: prende il posto di Claudia Ruggeri