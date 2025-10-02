Clamoroso all' Olimpico | la Roma sbaglia tre rigori consecutivi contro il Lille

Serata da dimenticare per la Roma in Europa League. Nel secondo tempo della sfida contro il Lille, i giallorossi hanno avuto ben tre occasioni dal dischetto ma non sono riusciti a trasformarne neanche una. All’80’, dopo un fallo di mano di Mandi in area (sanzionato anche con un giallo), Dovbyk si è presentato sul dischetto ma il suo tiro è stato respinto dal portiere turco Ozer. Solo pochi minuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

