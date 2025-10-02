Clamoroso all' Olimpico | la Roma sbaglia tre rigori consecutivi contro il Lille
Serata da dimenticare per la Roma in Europa League. Nel secondo tempo della sfida contro il Lille, i giallorossi hanno avuto ben tre occasioni dal dischetto ma non sono riusciti a trasformarne neanche una. All’80’, dopo un fallo di mano di Mandi in area (sanzionato anche con un giallo), Dovbyk si è presentato sul dischetto ma il suo tiro è stato respinto dal portiere turco Ozer. Solo pochi minuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Incredibile quanto successo poco fa allo stadio Olimpico in Roma-Verona. Il gialloblù Orban ha fallito un gol già fatto che ha del clamoroso, colpendo la traversa di fronte alla porta spalancata. Uno degli epic fail più assurdi della storia del calcio - facebook.com Vai su Facebook
Errore di Tavares, gol di Pellegrini, il derby è della Roma Il forcing nel secondo tempo della Lazio e il palo clamoroso di Cataldi Lo decide Lorenzo Pellegrini, l`uomo più atteso, il derby d`andata della Capitale.Allo Stadio Olimpico, dopo un`estate… - X Vai su X
Incredibile all'Olimpico, due errori Dovbyk e uno Soulé: la Roma sbaglia per tre volte un rigore! - Clamoroso allo stadio Olimpico nella partita tra Roma e Lille nel secondo turno della fase campionato di Europa League. tuttosport.com scrive
Clamoroso Roma: sbaglia tre rigori di fila e perde con il Lille tra i fischi dell’Olimpico - Il Lille espugna l’Olimpico e conquista tre punti pesanti nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, battendo la Roma 1- Lo riporta tuttonapoli.net