Clamoroso Alcaraz ko | Sinner vede il numero 1

Dopo le fatiche di Pechino una cosa è certa: Sinner vuole riconquistare il trono che lo ha reso intoccabile per ben 65 settimane consecutive. Il tennis mondiale continua a vivere nel segno di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due giovani fuoriclasse che stanno monopolizzando il circuito. Lo spagnolo, dopo aver conquistato il titolo all' ATP 500 di Tokyo, ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, con un tennis rapido e potente che lo rende oggi l'uomo da battere. L'ottavo trofeo stagionale è la conferma di una leadership consolidata, frutto di costanza, talento e di una fiducia ritrovata dopo l'infortunio alla caviglia che lo aveva preoccupato nei giorni scorsi.

