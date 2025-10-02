Civitanova terremoto in giunta | si dimette l’assessore Francesco Caldaroni

Civitanova Marche (Macerata), 2 ottobre 2025 –  Scossone nella giunta di Civitanova. Si è dimesso l’assessore Francesco Caldaroni, con deleghe e alle attività produttive, al commercio e alle politiche giovanili. Ha protocollato la lettera questa mattina specificando che la sua decisione ha effetto immediato. Una conseguenza del risultato elettorale delle Regionali che non ha premiato Caldaroni, in corsa nella coalizione che sosteneva il governatore Francesco Acquaroli. Una storia politica nella Destra la sua che è arrivato a ricoprire un ruolo nella giunta di Civitanova dopo essere stato tra i più votati nelle liste di Fratelli d’Italia alle amministrative del 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

