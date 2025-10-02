Firenze, 2 ottobre 2025 – Centinaia di persone sono scese nelle piazze toscane, umbre e liguri per manifestare solidarietà alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Nella serata del primo ottobre, le imbarcazioni dirette a Gaza sono state bloccate, ancora in acque internazionali, dal blocco militare israeliano, con battelli e gommoni che hanno circondato tutti i mezzi della spedizione per poi iniziare l’abbordaggio. Pronta la risposta delle piazze: da Firenze a Pisa passando per Siena e Massa fino a Perugia e alla Spezia i cittadini, accordandosi attraverso gruppi social, si sono riversati nelle strade con bandiere della Palestina e, pacificamente hanno dato vita a cortei spontanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale