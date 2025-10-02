Cittadinanza onoraria revocata a Mussolini la maggioranza | Piena coerenza con la storia della città
A Santarcangelo di Romagna ha avuto esito positivo la proposta del consigliere Marco Fabbri (Partito democratico) di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. L’ordine del giorno, durante l’ultimo consiglio comunale, è stato approvato dai presenti con voto unanime dopo che i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Cittadinanza onoraria di Orosei a Mahmood per “alti meriti artistici”
Mahmood: oggi l'artista ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Orosei (NU), in Sardegna, per alti meriti artistici
A Mahmood la cittadinanza onoraria di Orosei, in Sardegna, per alti meriti artistici
Revocata la cittadinanza a Mussolini. L’opposizione abbandona l’aula - Così il sindaco Filippo Sacchetti nel consiglio comunale di martedì in cui la maggioranza ha proposto e approvato di ... Scrive msn.com
Santarcangelo, revocata cittadinanza a Mussolini: l’opposizione lascia l’aula - Le forze di maggioranza di Santarcangelo: “Sulla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini nessuno revisionismo, ma piena coerenza con la storia di ... Riporta chiamamicitta.it