Cittadinanza onoraria revocata a Mussolini la maggioranza | Piena coerenza con la storia della città

A Santarcangelo di Romagna ha avuto esito positivo la proposta del consigliere Marco Fabbri (Partito democratico) di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. L’ordine del giorno, durante l’ultimo consiglio comunale, è stato approvato dai presenti con voto unanime dopo che i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it