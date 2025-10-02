Le alluvioni che si registrano sempre più ricorrenti e in modo sistematico ogni autunno, richiamano l’attenzione sull’urgenza di trasformare gli agglomerati urbani in “ città spugna “. Con la fine dell’estate diverse zone d’Italia sono state investire da violente ondate di maltempo che hanno provocato frequenti esondazioni dei corsi d’acqua, allagamenti e danni anche per le forti raffiche di vento. Fenomeni atmosferici sempre più impetuosi dovuti agli effetti della crisi climatica, ma aggravati dall’incapacità degli ambienti metropolitani di “assorbire” le precipitazioni: una combinazione pericolosa che pone gli amministratori di fronte alla necessità di trovare rimedi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Città spugna per fermare le alluvioni, il modello cinese in Italia