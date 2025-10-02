Città della Scienza al via la XXIV edizione di 3 Giorni per la Scuola
Tutto è pronto per la XXIV edizione di “3 Giorni per la Scuola”, la convention nazionale dedicata alle grandi trasformazioni del mondo dell’istruzione che si terrà a Città della Scienza. Si terrà a Napoli, negli spazi di Città della Scienza, dal 7 al 9 ottobre 2025, la XXIV edizione di “3 Giorni per la Scuola”, . 🔗 Leggi su 2anews.it
