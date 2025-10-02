Città Caudina presentazione ufficiale della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

Avellinotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà sabato prossimo, 4 ottobre, alle ore 15:30, presso le prestigiose sale del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, l’evento di presentazione della candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028. L’iniziativa, promossa dalla Unione dei Comuni della Città. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

