Città Alta primi test in piazza Angelini | si può procedere coi carpini a terra

Ecodibergamo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I LAVORI. Si è sondato il terreno per verificare che non ci fossero elementi da preservare. Si va avanti con il piano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

citt224 alta primi test in piazza angelini si pu242 procedere coi carpini a terra

© Ecodibergamo.it - Città Alta, primi «test» in piazza Angelini: si può procedere coi carpini a terra

In questa notizia si parla di: citt - alta

Weekend sportivo ad alta intensità: Sinner debutta a Cincinnati, gran finale di atletica in Finlandia, primi test per i club di serie A e la nazionale di Basket - Tra tornei ufficiali e test vari si registra una agenda ricca di appuntamenti. Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Alta Primi Test