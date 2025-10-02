Cinzia Tedesco canta Verdi e Puccini
L’associazione Aps Nel Gioco del Jazz, presieduta da Donato Romito per la direzione artistica di Pietro Laera, torna con la rassegna «Soundscapes», cinque prestigiosi «paesaggi sonori» al Teatro Forma di Bari, tutti in programma alle ore 21. Ad aprire il cartellone, sabato 4 ottobre, la vocalist. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: cinzia - tedesco
Chiostri e Inchiostri, tra gli ospiti Mario Desiati, Teresa Manes, Alessandro Aresu, Lino Patruno e il Cinzia Tedesco Quartet
Nel Gioco del Jazz, si riparte a Bari: Cinzia Tedesco, Fabrizio Bosso, Fabrya Quintet, Javier Girotto e l’attore Ettore Bassi
Cinzia Tedesco e Angelo Maggi presentano "Le voci di Bob Dylan" - In anteprima assoluta italiana, venerdì 28 aprile, Cinzia Tedesco ed Angelo Maggi presentano, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, lo spettacolo LE VOCI DI BOB DYLAN, un ... rainews.it scrive
Vito Priante, baritono: «Io, l’italiano che canta in tedesco» - L'artista napoletano è il re usurpatore nel «Macbeth» in scena al Verdi Festival: «Ho dovuto combattere contro tanti pregiudizi in Germania» ... Si legge su msn.com