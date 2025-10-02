Cinzia Pinna il padre di Emanuele Ragnedda dopo l' incontro col figlio | Doveva decidere se vivere o morire
Il padre di Emanuele Ragnedda riporta la versione del figlio sul femminicidio di Cinzia Pinna: "Lei lo ha aggredito", il racconto.
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
"Cinzia, perdonami per non averti salvata, mio figlio mentita l'infermo" Le parole di Nicolina Giagheddu, che ha deciso di non andre a trovare in carcere il figlio Emanuele Ragnedda, il 41enne reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna
