Cinquemila contro il blocco della Flottiglia | il corteo riempie la città | VIDEO
In migliaia hanno risposto all’appello di Usb e Potere al Popolo in sostegno della flottiglia diretta a Gaza, che nelle ultime ore ha visto alcune delle proprie imbarcazioni intercettate mentre tentavano di rompere il blocco navale israeliano per consegnare aiuti umanitari.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Il corteo spontaneo di oltre cinquemila persone ha bloccato l'intera città di Milano in risposta al bombardamento di questa notte su Gaza City. La storia conta. È iniziato l'isolamento di Israele, è iniziato il blocco totale. Verso lo sciopero generale del 22 settembr - facebook.com Vai su Facebook
Video. Flottiglia parte da Barcellona per rompere il blocco di Gaza - Una flotta di 20 navi è partita da Barcellona domenica con oltre 300 membri dell'equipaggio e aiuti umanitari per Gaza, nel tentativo più grande finora di rompere il blocco di Israele che dura da 18 ... Come scrive it.euronews.com
Crosetto: Flotilla non forzi il blocco, non garantiamo sicurezza. Il monito d'Israele - Il titolare della Difesa: agiamo solo in acque internazionali. Da msn.com