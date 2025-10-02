Cinque lavoratori in nero quattro attività sospese e un clandestino espulso dall' Italia | i controlli estivi della finanza contro il sommerso VIDEO

Cinque lavoratori impiegati in nero e cinque maxi sanzioni, oltre alla sospensione per quattro attività. Questo l'esito dei controlli effettuati dal comando provinciale di Chieti della guardia di finanza durante la campagna estiva di prevenzione del fenomeno del sommerso da lavoro. I finanzieri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

