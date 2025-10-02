Radical Imagination è il tema di questa edizione in programma al Cinema la Compagnia di Firenze dal 7 al 12 ottobre 2025. Tanti gli eventi e i protagonisti, per un’immersione sfaccettata nella cultura mediorientale e nell'attualità La rassegna di 50 Giorni di Cinema a Firenze sarà aperta ques. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cinema, Middle East Now Festival va oltre la guerra e le ingiustizie. Quest’anno focus su Palestina, Libano, Afghanistan, Iran, Siria, Libia, Iraq