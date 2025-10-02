Cinema Middle East Now Festival va oltre la guerra e le ingiustizie Quest’anno focus su Palestina Libano Afghanistan Iran Siria Libia Iraq

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Radical Imagination è il tema di questa edizione in programma al Cinema la Compagnia di Firenze dal 7 al 12 ottobre 2025. Tanti gli eventi e i protagonisti, per un’immersione sfaccettata nella cultura mediorientale e nell'attualità La rassegna di 50 Giorni di Cinema a Firenze sarà aperta ques. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cinema middle east now festival va oltre la guerra e le ingiustizie quest8217anno focus su palestina libano afghanistan iran siria libia iraq

© Ilgiornaleditalia.it - Cinema, Middle East Now Festival va oltre la guerra e le ingiustizie. Quest’anno focus su Palestina, Libano, Afghanistan, Iran, Siria, Libia, Iraq

In questa notizia si parla di: cinema - middle

cinema middle east nowIl Middle East Now festival apre la 50 giorni di cinema a Firenze, 34 titoli in programma - Sarà la 16esima edizione di Middle East Now festival, ad aprire la rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze, dal 7 al 12 ottobre tra il Cinema La Compagnia, Cinema Astra e altri spazi cittadini. Segnala 055firenze.it

cinema middle east nowMiddle East Now 2025 - A Firenze dal 7 al 12 ottobre 2025 al Cinema La Compagnia, al Cinema Astra, alla SRISA Gallery – e online sulla piattaforma MyMovies – ... Secondo controradio.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Middle East Now