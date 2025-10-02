Cina | volume merci lungo Corridoio Internazionale Terra-Mare +70,3% nei primi tre trimestri

Il volume di merci trasportate sul Nuovo Corridoio Commerciale Internazionale Terra-Mare e’ aumentato del 70,3% su base annua, raggiungendo 1,09 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) nei primi tre trimestri di quest’anno, secondo la China Railway Nanning Group Co., Ltd. “Quest’anno si e’ registrata la crescita piu’ rapida del volume di merci dall’avvio del servizio intermodale ferroviario-marittimo, con il traguardo di un milione di TEU raggiunto in soli 247 giorni”, ha affermato Zhao Jian della China Railway Nanning Group. “Considerando l’attuale slancio di crescita, si prevede che il volume annuale superera’ 1,3 milioni di TEU”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: volume merci lungo Corridoio Internazionale Terra-Mare +70,3% nei primi tre trimestri

