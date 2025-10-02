Cina | turismo culturale per la Festa nazionale

Una foto aerea, scattata da un drone il primo ottobre 2025, mostra i turisti in visita al sito panoramico di Shenxianju a Taizhou, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale. Quest’anno, con la Festa di meta’ autunno cinese che coincide con la Festa nazionale, una vacanza di otto giorni a partire da ieri e’ destinata a dare slancio alle economie locali grazie a un aumento del turismo culturale. (Cip) Turisti visitano il sito panoramico del Monte Mingsha e della Sorgente della Mezzaluna nella citta’ di Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il primo ottobre 2025. Quest’anno, con la Festa di meta’ autunno cinese che coincide con la Festa nazionale, una vacanza di otto giorni a partire da ieri e’ destinata a dare slancio alle economie locali grazie a un aumento del turismo culturale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: turismo culturale per la Festa nazionale

