Cina | show di droni a Chongqing per Festa nazionale

Romadailynews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spettacolo di luci con droni e’ stato organizzato per celebrare la Festa Nazionale cinese nel distretto di Nan’an, nella municipalita’ di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, il primo ottobre 2025. Durante lo spettacolo, 5.000 droni hanno volteggiato nel cielo notturno, offrendo agli spettatori uno spettacolo visivo mozzafiato. Persone fotografano uno spettacolo di luci con droni organizzato per celebrare la Festa Nazionale cinese nel distretto di Nan’an, nella municipalita’ di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il primo ottobre 2025. Durante lo spettacolo, 5.000 droni hanno volteggiato nel cielo notturno, offrendo agli spettatori uno spettacolo visivo mozzafiato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina show di droni a chongqing per festa nazionale

© Romadailynews.it - Cina: show di droni a Chongqing per Festa nazionale

In questa notizia si parla di: cina - show

Show Hegseth-Trump: “Basta idiozie woke nell’esercito, pronti a combattere le minacce interne”. Il gelo degli ufficiali Usa: “Lasceremo terreno alla Cina”

Cina: al via China Motor Show 2025 a Tianjin

cina show droni chongqingCina: show di droni a Chongqing per Festa nazionale - Uno spettacolo di luci con droni e' stato organizzato per celebrare la Festa Nazionale cinese nel distretto di Nan'an, nella municipalita' di Chongqing, ... Scrive romadailynews.it

cina show droni chongqingCina: migliaia di droni illuminano il cielo notturno di Chongqing - Immaginatevi questo: un cielo blu intenso, riempito da migliaia di scintillanti droni che illuminano la notte! Si legge su romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Show Droni Chongqing