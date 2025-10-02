Cina | show di droni a Chongqing per Festa nazionale
Uno spettacolo di luci con droni e' stato organizzato per celebrare la Festa Nazionale cinese nel distretto di Nan'an, nella municipalita' di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, il primo ottobre 2025. Durante lo spettacolo, 5.000 droni hanno volteggiato nel cielo notturno, offrendo agli spettatori uno spettacolo visivo mozzafiato.
