Cina Pechino potenzia traghetti civili adattandoli a trasporto armi e truppe per invadere Taiwan | il rapporto intelligence Usa

Secondo fonti di intelligence Usa top secret, la Cina si starebbe preparando ad un "combattimento ibrido" allestendo navi commerciali come imbarcazioni belliche, preparandole al trasposto di equipaggiamenti e carri armati Potenziare la flotta di traghetti civili commerciali per "masherare" un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cina, "Pechino potenzia traghetti civili adattandoli a trasporto armi e truppe per invadere Taiwan": il rapporto intelligence Usa

Cina, traghetti civili per invadere Taiwan: il piano svelato dall'intelligence Usa, le immagini satellitari - Un rapporto classificato dell'intelligence militare statunitense ha rivelato che la Cina sta rapidamente espandendo e modificando la sua flotta di traghetti commerciali per prepararsi a ... Secondo msn.com

