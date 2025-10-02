Cina | Jiangxi fuochi d’artificio per Festa nazionale a Nanchang
I fuochi d’artificio che celebrano il 76mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese illuminano il cielo sopra il fiume Ganjiang a Nanchang, nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale, il primo ottobre 2025. I fuochi d’artificio che celebrano il 76mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese illuminano il cielo sopra il fiume Ganjiang a Nanchang, nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale, il primo ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - jiangxi
Cina: Jiangxi, Jingdezhen hub di innovazione culturale e turismo
Cina: Jiangxi, abitanti di villaggio salvano gufo impigliato in spago di plastica
Cina: Jiangxi, villaggio su scogliera mostra fascino autunnale
Li Junyong: La Nuova Star della Gastronomia di Jingdezhen Il 30 settembre 2025, la Cina ha accolto una nuova star della gastronomia su Internet: Li Junyong, noto come il "ragazzo delle cotolette di pollo" di Jingdezhen, nel Jiangxi. - facebook.com Vai su Facebook
Cip Cip! Decine di migliaia di piccoli aironi si radunano al Lago Poyang, nel sud-est della Cina. L'autunno è arrivato e questi viaggiatori piumati si preparano a dirigersi verso sud. https://agenzianova.com/notiziario/xinhua/68cf2cb0a6aa33.75629327/6531357/ - X Vai su X
Cina: Jiangxi, fuochi d’artificio per Festa nazionale a Nanchang - I fuochi d'artificio che celebrano il 76mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese illuminano il cielo sopra il fiume Ganjiang a ... Come scrive romadailynews.it