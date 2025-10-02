Cina | Jiangxi fuochi d’artificio per Festa nazionale a Nanchang

I fuochi d’artificio che celebrano il 76mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese illuminano il cielo sopra il fiume Ganjiang a Nanchang, nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale, il primo ottobre 2025. I fuochi d’artificio che celebrano il 76mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese illuminano il cielo sopra il fiume Ganjiang a Nanchang, nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale, il primo ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

