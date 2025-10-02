Cina | Fujian Salone internazionale dell’automobile a Fuzhou
I visitatori provano un fuoristrada di marca nazionale alla 46ma edizione del Salone Internazionale dell’Automobile di Fuzhou (Cina), tenutosi il primo ottobre 2025 a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. L’esposizione, della durata di quattro giorni, ha preso il via ieri, attirando oltre 100 espositori provenienti dalla Cina e dall’estero. Secondo le statistiche dell’ufficio commerciale locale, da settembre le varie attivita’ di promozione dei consumi a Fuzhou hanno portato le vendite di automobili a superare il miliardo di yuan (circa 140 milioni di dollari). I visitatori scoprono le attivita’ di promozione dei consumi alla 46ma edizione del Salone Internazionale dell’Automobile di Fuzhou (Cina), tenutosi il primo ottobre 2025 a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - fujian
