I visitatori provano un fuoristrada di marca nazionale alla 46ma edizione del Salone Internazionale dell’Automobile di Fuzhou (Cina), tenutosi il primo ottobre 2025 a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. L’esposizione, della durata di quattro giorni, ha preso il via ieri, attirando oltre 100 espositori provenienti dalla Cina e dall’estero. Secondo le statistiche dell’ufficio commerciale locale, da settembre le varie attivita’ di promozione dei consumi a Fuzhou hanno portato le vendite di automobili a superare il miliardo di yuan (circa 140 milioni di dollari). I visitatori scoprono le attivita’ di promozione dei consumi alla 46ma edizione del Salone Internazionale dell’Automobile di Fuzhou (Cina), tenutosi il primo ottobre 2025 a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Fujian, Salone internazionale dell’automobile a Fuzhou