Cina | esperti internazionali discutono delle arti e degli spettacoli nel festival circense

Durante il 20mo Festival Internazionale del Circo di Wuqiao in Cina, professionisti del circo provenienti da tutto il mondo hanno espresso il loro apprezzamento per l’acrobatica tradizionale cinese e hanno condiviso le loro opinioni sull’innovazione e sul futuro delle arti circensi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma657430165743012025-10-02cina-esperti-internazionali-discutono-delle-arti-e-degli-spettacoli-nel-festival-circense Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

