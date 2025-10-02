Cina e Corea del Sud si sfidano sulle batterie per auto elettriche mentre l’Europa ha perso il treno

Una filiera europea per le auto elettriche e le batterie utilizzabili come accumulatori per dar loro energia è possibile? Dopo le parole di Ursula von der Leyen nel recente discorso "State of the Union", il mercato sembra dare tutt'altra risposta, presentando una competizione serrata tutta asiatica, tra produttori cinesi e sudcoreani che si spartiscono le quote principali. E in questa fase un'ulteriore questione per l'Europa è rappresentata dal fatto che sono i big cinesi a accelerare. Il derby sino-coreano per le batterie. "Mentre i produttori sudcoreani hanno costruito la loro attività sulle batterie a base di nichel con una densità energetica superiore, le aziende cinesi dominano la produzione di batterie al litio ferro fosfato più economiche, ora preferite dalle case automobilistiche", nota il portale Rest of the World.

