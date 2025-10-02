Cina | da disboscamento a tutela protezione delle fonti del fiume madre

Romadailynews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La foresta del fiume Markog si trova alle sorgenti del fiume Dadu, che alimenta il fiume Yangtze, spesso definito il “fiume madre” della Cina. Negli ultimi decenni, la foresta ha subito una profonda trasformazione nel suo ruolo e nella sua gestione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma657533065753302025-10-02cina-da-disboscamento-a-tutela-protezione-delle-fonti-del-fiume-madre Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina da disboscamento a tutela protezione delle fonti del fiume madre

© Romadailynews.it - Cina: da disboscamento a tutela, protezione delle fonti del “fiume madre”

In questa notizia si parla di: cina - disboscamento

Cina: Protezione degli interessi Usa e apertura agli investimenti nonostante i controdazi - La Cina assicura di proteggere gli interessi delle aziende Usa e di rimanere una "terra promettente" per gli investimenti stranieri. Da quotidiano.net

Cina a Trump, 'misure forti a tutela nostri interessi' - Se gli Usa dovessero ignorare "gli interessi di entrambi i Paesi e della comunità internazionale e insistere nell'iniziare una guerra tariffaria o commerciale, la Cina combatterà fino alla fine". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Disboscamento Tutela Protezione