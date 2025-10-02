Cina | da disboscamento a tutela protezione delle fonti del fiume madre
La foresta del fiume Markog si trova alle sorgenti del fiume Dadu, che alimenta il fiume Yangtze, spesso definito il “fiume madre” della Cina. Negli ultimi decenni, la foresta ha subito una profonda trasformazione nel suo ruolo e nella sua gestione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma657533065753302025-10-02cina-da-disboscamento-a-tutela-protezione-delle-fonti-del-fiume-madre Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - disboscamento
Il nostro LUBE Store in Via Cina, 3 a Rimini cerca un'arredatrice o un arredatore da integrare subito nel team! Contattaci allegando il tuo CV, saremo lieti di incontrarti per un colloquio conoscitivo. : Vai su Facebook
Cina: Protezione degli interessi Usa e apertura agli investimenti nonostante i controdazi - La Cina assicura di proteggere gli interessi delle aziende Usa e di rimanere una "terra promettente" per gli investimenti stranieri. Da quotidiano.net
Cina a Trump, 'misure forti a tutela nostri interessi' - Se gli Usa dovessero ignorare "gli interessi di entrambi i Paesi e della comunità internazionale e insistere nell'iniziare una guerra tariffaria o commerciale, la Cina combatterà fino alla fine". Riporta ansa.it